Handala Mengungkap Identitas 100 Perwira Senior Unit “Maglan” Militer Israel

Kantor Berita Internasiola Ahlulbait -ABNA- Kelompok peretas “Handala” melalui penerbitan sebuah pernyataan mengumumkan pengungkapan identitas dan informasi 100 perwira senior unit khusus “Maglan” dalam militer Israel; sebuah unit yang dikenal menjalankan operasi-operasi rahasia jauh di dalam wilayah musuh.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, identitas dan rincian lengkap 100 perwira senior Unit Maglan telah diungkap.

Unit ini bergerak dalam operasi rahasia, pengumpulan informasi, serta penargetan aset-aset strategis seperti sistem rudal dan pangkalan militer.

Mulai saat ini, tidak ada lagi perlindungan untuk bersembunyi; nama, wajah, dan rekam jejak mereka berada di tangan kami.

Pengungkapan ini hanyalah permulaan, dan bahkan ruang-ruang paling rahasia pun berada dalam pengawasan kami.