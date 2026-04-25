Trump Terus Berbohong; Puncak Kekecewaan dan Kekacauan Menghadapi Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kebohongan Donald Trump, kepala pemerintahan teroris Amerika, mengenai isu perundingan kembali tersingkap di hadapan dunia.

Trump, yang media-media afiliasinya melalui ancaman dan iming-iming menyebarkan serta memublikasikan apa saja yang ia kehendaki sejalan dengan kebijakan-kebijakan manipulatif dan petualangan politiknya, kembali melontarkan klaim baru.

Dalam wawancara dengan Fox News, salah satu media paling penting pendukung agenda perang yang dikobarkannya, Trump mengklaim, “Saya memutuskan untuk membatalkan perjalanan Witkoff dan Kushner ke Islamabad.”

Ia menambahkan, “Saya mengatakan kepada Witkoff dan Kushner agar mereka tidak melakukan perjalanan 18 jam ke Islamabad hanya untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada artinya.”

Trump juga mengklaim, “Saya mengatakan kepada delegasi yang akan dikirim: kalian tidak akan lagi melakukan perjalanan 18 jam hanya untuk duduk dan berbicara tentang hal-hal kosong.”

Kepala pemerintahan teroris Amerika itu, dalam kelanjutan pernyataannya yang menunjukkan puncak kekecewaan dan kekacauannya menghadapi sikap prinsipil, tegas, dan tidak berubah dari Iran, mengklaim, “Orang-orang Iran dapat menghubungi Amerika Serikat kapan pun mereka mau.”

Trump juga dalam wawancara dengan Axios, media manipulatif lain yang berafiliasi dengannya, mengklaim, “Tidak dikirimnya delegasi bukan berarti perang akan dilanjutkan. Kami bahkan belum membahas hal itu.”

Dalam upaya membenarkan kekecewaannya menghadapi keteguhan Iran pada posisi prinsipilnya serta penolakan Iran terhadap perundingan ulang akibat pengingkaran janji dan tidak dapat dipercayanya pemerintah teroris Amerika, Trump mengklaim, “Perjalanan ke Pakistan terlalu jauh, dan kami bisa melakukan hal ini secara lebih efisien melalui telepon.”