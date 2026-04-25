Serangan Brutal Rezim Zionis ke Lebanon Selatan dan Pelanggaran Gencatan Senjata

Kantor Berita Internasional Ahluylbait - Sejumlah sumber berita melaporkan serangan brutal rezim Zionis ke wilayah selatan Lebanon. Menurut sumber-sumber tersebut, dalam kelanjutan pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata, rezim Zionis kembali melancarkan serangan udara ke kawasan selatan Lebanon dan kota kecil Safad al-Battikh.

Serangan Balasan Hizbullah dengan Drone terhadap Kendaraan Lapis Baja “Namer” Milik Tentara Zionis

Hizbullah mengumumkan bahwa sebagai respons atas serangan rezim Zionis terhadap warga sipil di Lebanon Selatan, mereka telah menargetkan sebuah kendaraan lapis baja pengangkut personel “Namer” milik tentara Israel dengan drone serang di kota kecil al-Qantara.