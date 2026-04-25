Araghchi: Iran Ingin Mengembangkan Hubungan dengan Pakistan

Menurut laporan agensi berita Abna, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, yang telah melakukan perjalanan ke Islamabad untuk konsultasi dengan pejabat tinggi Pakistan, bertemu sore ini dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dan melakukan percakapan.

Dalam pertemuan ini, yang juga dihadiri oleh Muhammad Ishaq Dar, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, hubungan bilateral dan kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang, serta perkembangan regional dan internasional, dibahas dan dipertukarkan.

Perdana Menteri Pakistan, dengan merujuk pada tekad dan keinginan pejabat tinggi kedua negara untuk melanjutkan proses peningkatan hubungan bilateral dan kerja sama yang terus meningkat, serta koordinasi dan kerja sama pada tingkat multilateral dan organisasi internasional, menyatakan keyakinannya bahwa proses ini akan berlanjut dengan kuat dan sejalan dengan kepentingan bersama kedua negara tetangga dan sahabat.

Menteri Luar Negeri negara kami, dengan merujuk pada komitmen Pemimpin Agung dan Presiden Pezeshkian untuk meningkatkan hubungan secara komprehensif dengan negara-negara tetangga, khususnya Pakistan, menekankan posisi khusus Pakistan dalam kebijakan luar negeri dan hubungan internasional Iran, serta tekad Iran untuk lebih mengembangkan hubungan antara kedua negara.

Araghchi, dengan mengucapkan terima kasih atas upaya gigih pejabat tinggi pemerintah Pakistan untuk mengakhiri perang yang dipaksakan oleh AS dan rezim Zionis terhadap Iran dan untuk membentuk gencatan senjata, serta keramahan dalam negosiasi, menguraikan posisi prinsipil negara kami terkait perkembangan terbaru yang berkaitan dengan gencatan senjata dan pengakhiran lengkap perang yang dipaksakan terhadap Iran.

Menteri Luar Negeri juga, dengan merujuk pada kelanjutan kejahatan rezim Zionis di Palestina yang diduduki dan agresi berulang rezim ini terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional Lebanon, memuji posisi pemerintah dan rakyat Pakistan dalam mendukung dan bersolidaritas dengan rakyat Palestina yang tertindas, serta komitmen khusus Pakistan untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata mengenai Lebanon.