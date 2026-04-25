Peringatan Markas Besar Khatam al-Anbiya kepada AS: Berhenti dari Perompakan Laut!

Menurut laporan agen berita Abna, Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya (AS) mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan tentang kelanjutan blokade, perompakan, dan pembajakan laut oleh AS di wilayah tersebut.

Dalam pernyataan tersebut dinyatakan: "Jika angkatan bersenjata AS melanjutkan blokade, perompakan, dan pembajakan laut di wilayah tersebut, yakinlah bahwa mereka akan menghadapi reaksi dari kekuatan bersenjata Iran yang tangguh."

Pernyataan tersebut menambahkan: "AS harus tahu bahwa kekuatan bersenjata Republik Islam Iran memiliki otoritas dan kesiapan yang lebih besar dari sebelumnya untuk mempertahankan kedaulatan, wilayah, dan kepentingan nasional; angkatan bersenjata negara itu telah mengalami sebagian dari otoritas dan kemampuan ofensif ini dalam perang ketiga yang dipaksakan."

Sebagian dari pernyataan tersebut berbunyi: "Kami siap dan bertekad, sambil mengawasi perilaku dan pergerakan musuh di wilayah tersebut dan melanjutkan manajemen dan pengendalian Selat Hormuz yang strategis, untuk menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada musuh-musuh Amerika dan Zionis jika terjadi agresi ulang."