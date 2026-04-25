  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Peringatan Markas Besar Khatam al-Anbiya kepada AS: Berhenti dari Perompakan Laut!

25 April 2026 - 18:29
News ID: 1806292
Source: ABNA
Peringatan Markas Besar Khatam al-Anbiya kepada AS: Berhenti dari Perompakan Laut!

Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya telah memperingatkan Amerika Serikat: Jika angkatan bersenjata AS yang agresif melanjutkan blokade, perompakan, dan pembajakan laut di wilayah tersebut, mereka akan menghadapi reaksi dari kekuatan bersenjata Iran yang kuat.

Menurut laporan agen berita Abna, Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya (AS) mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan tentang kelanjutan blokade, perompakan, dan pembajakan laut oleh AS di wilayah tersebut.

Dalam pernyataan tersebut dinyatakan: "Jika angkatan bersenjata AS melanjutkan blokade, perompakan, dan pembajakan laut di wilayah tersebut, yakinlah bahwa mereka akan menghadapi reaksi dari kekuatan bersenjata Iran yang tangguh."

Pernyataan tersebut menambahkan: "AS harus tahu bahwa kekuatan bersenjata Republik Islam Iran memiliki otoritas dan kesiapan yang lebih besar dari sebelumnya untuk mempertahankan kedaulatan, wilayah, dan kepentingan nasional; angkatan bersenjata negara itu telah mengalami sebagian dari otoritas dan kemampuan ofensif ini dalam perang ketiga yang dipaksakan."

Sebagian dari pernyataan tersebut berbunyi: "Kami siap dan bertekad, sambil mengawasi perilaku dan pergerakan musuh di wilayah tersebut dan melanjutkan manajemen dan pengendalian Selat Hormuz yang strategis, untuk menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada musuh-musuh Amerika dan Zionis jika terjadi agresi ulang."

Your Comment

You are replying to: .
captcha