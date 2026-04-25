Serangan F-5 Iran menyebabkan kerusakan luas di pangkalan AS

Menurut laporan agensi berita Abna, "NBC News" hari Sabtu ini mengungkapkan bahwa Iran telah menyebabkan kerusakan yang lebih luas kepada pangkalan militer AS daripada yang secara terbuka diakui.

Berdasarkan pernyataan media ini, pangkalan dan peralatan AS di seluruh Asia Barat diserang oleh Iran selama agresi yang dipaksakan oleh Amerika dan Zionis terhadap Teheran; termasuk oleh satu pesawat tempur F-5 Iran yang perbaikannya bisa menghabiskan biaya miliaran dolar bagi Washington.

"NBC News" menambahkan bahwa serangan-serangan ini terjadi meskipun ada pertahanan udara AS.

Menurut tiga pejabat AS, dua asisten Kongres, dan satu orang lain yang akrab dengan kerusakan tersebut, pangkalan militer AS dan peralatan lainnya di wilayah Teluk telah mengalami kerusakan luas akibat serangan Iran, yang jauh lebih parah daripada yang secara terbuka diakui, dan diharapkan Washington akan mengeluarkan miliaran dolar untuk memperbaikinya.