Kekalahan bersejarah Tabas dan selatan Isfahan, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sombong

Menurut laporan agensi berita Abna, "Masoud Pezeshkan" hari Sabtu ini, 5 Ordibehescht, dengan menerbitkan pesan di jaringan sosial X dengan mengingatkan tahun kekalahan bersejarah AS di Tabas, menulis: "Pada hari ini, keunggulan ilahi atas kehendak lain menjadi jelas."

Ia melanjutkan pesan tersebut: "Tahun ini juga, dengan pertolongan Tuhan, sebuah 'Tabas' lain terjadi di selatan Isfahan dan menunjukkan bahwa Tuhan adalah pelindung rakyat tanah ini, [sama seperti] pasir Tabas."

Presiden menekankan: "Saya berharap kekalahan bersejarah seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang sombong di dunia."