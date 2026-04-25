Mohseni Eje'i: Musuh telah kalah; waspadalah terhadap konspirasi

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Mohseni Eje'i, Kepala Lembaga Peradilan, dalam rangkaian pertemuan rutinnya dengan pejabat peradilan di pusat dan provinsi, saat berbicara dalam pertemuan dengan beberapa kepala kejaksaan provinsi, setelah mengungkapkan terima kasih atas perjuangan Tentara Teritorial Iran Islam dalam melawan para agresor, menyatakan: "Musuh terluka dan belum mencapai konspirasi dan tujuannya yang jahat terhadap Iran Islam; oleh karena itu, setiap saat ada kemungkinan konspirasi dan tindakan lain dari musuh; musuh yang terluka mungkin akan mencoba bertindak lagi terhadap bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Iran, pejabat, dan militer untuk tidak pernah lengah. Rakyat yang gagah dan berharga harus tetap hadir di lapangan; kehadiran rakyat di lapangan tidak boleh berkurang sedikit pun."

Kepala lembaga peradilan menganggap persatuan nasional sebagai tembok yang kokoh dan dinding yang tinggi dan menjulang tinggi di hadapan musuh dan menegaskan: "Hari ini, kohesi dan persatuan yang luar biasa telah tercipta di antara semua lapisan dan suku bangsa di Iran; kohesi dan persatuan ini adalah duri di mata musuh; persatuan yang tercapai ini adalah tembok yang kuat dan tak tertembus terhadap musuh; kita harus mendukung segala sesuatu yang memperkuat kohesi dan persatuan ini dan menghilangkan segala dasar perselisihan, perpecahan, dan disintegrasi."

Mohseni Eje'i, dengan menekankan pentingnya terus menyebarkan pesan dan tindakan bersama yang mempersatukan untuk melawan operasi psikologis musuh, menegaskan: "Saat ini, harapan musuh adalah beralih ke licik dengan fokus pada 'perang lunak' dan operasi psikologis untuk memecah 'persatuan suci' bangsa Iran, sebagai pusat utama produksi kekuatan. Amerika dan rezim Zionis telah membidik persatuan nasional, kohesi sosial, keterpaduan ketiga kekuasaan, dan secara singkat, persatuan bangsa dan pejabat Iran."

Ia menambahkan: "Pemimpin Agung Revolusi bersabda: Di hadapan Imam Syuhada yang syahid, kamilah rakyat yang memimpin negara dan menjamin kekuatannya. Bahan bakar rudal Mihan juga, menurut ungkapan Imam Syuhada, berasal dari tekad rakyat yang terpadu. Kita harus menghargai persatuan suci ini dan menjaganya."

Kepada lembaga peradilan memperingatkan: "Musuh berharap untuk mendapatkan apa yang tidak diperolehnya di 'ladang perang' dan 'diplomasi' dengan memecah belah di 'jalan'. Pemilik pena, pembicara, dan aktor di ruang maya dan media harus waspada dalam hal ini."

Kepada lembaga peradilan menambahkan: "Presiden AS yang ilusif percaya bahwa dengan membual tentang perbedaan antara rakyat dan pejabat Iran, ia dapat mengubah keseimbangan kekuatan demi Amerika yang kalah."