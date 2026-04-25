Serangan artileri para pendudukan ke selatan Lebanon

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Al-Nashra, sumber-sumber Lebanon melaporkan berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis dan serangan artileri terhadap selatan Lebanon.

Sumber-sumber ini menyatakan bahwa Wadi Hasan di selatan kota Sidon telah dibombardir oleh artileri rezim Zionis. Bersamaan dengan itu, pemukiman Yahmar Al-Shaqif juga dibombardir.

Selain itu, artileri tentara rezim Zionis membombardir Al-Qantara dan Al-Qasir di Marjayoun di selatan Lebanon dengan artileri. Pemukiman Hawla juga menjadi sasaran serangan artileri tentara pendudukan.

Sementara itu, jaringan Al Jazeera melaporkan penghancuran area permukiman dan fasilitas di kota Al-Khayyam di selatan Lebanon oleh tentara Israel.

Di sisi lain, tentara rezim Zionis sekali lagi memperingatkan penduduk yang mengungsi di selatan Lebanon tentang pergerakan ke arah selatan dan mendekati daerah-daerah yang telah ditentukan.

Dalam pengumuman ini, warga Lebanon juga diperingatkan untuk mendekati Sungai Litani dan lembah-lembah Salhani dan Salouqi.

Tentara rezim Zionis juga, dengan menyebutkan nama 59 desa perbatasan di selatan Lebanon, menekankan bahwa warga Lebanon tidak boleh kembali ke desa-desa tersebut.