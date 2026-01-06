Penyelenggaraan Ibadah Spiritual I‘tikaf Khusus Remaja Putri di Museum Nasional Revolusi Islam Iran, Begini Suasananya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Kegiatan i‘tikaf spiritual di Masjid Jami' Khurramsahr ini yang dikhususkan untuk remaja putri diselenggarakan melalui kerja sama Lembaga Budaya dan Seni Naab, Lembaga Budaya Mishbah, serta Museum Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci, dengan dihadiri oleh sejumlah remaja putri.

Ibu Abdulreza, Direktur Lembaga Budaya dan Seni Naab, di sela-sela acara tersebut menjelaskan mengenai pendekatan isi kegiatan i‘tikaf ini. Ia menyatakan bahwa i‘tikaf ini bukan sekadar sebuah program ibadah semata, melainkan dirancang secara terarah untuk menjelaskan konsep jihad, tanggung jawab sosial, serta isu-isu aktual masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh remaja putri.

Ia menambahkan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk membina generasi yang sadar, berkomitmen, dan memiliki wawasan, sehingga di masa depan mampu memainkan peran yang efektif dalam ranah budaya dan sosial.

Masjid Jami‘ Khorramshahr di Museum Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci, sebagai salah satu pusat keagamaan dan kebudayaan di jantung ibu kota, setiap tahun menjadi tuan rumah berbagai program serta kegiatan budaya dan keagamaan, dan khususnya pada masa i‘tikaf, menjadi tempat bagi para peminat ibadah spiritual ini.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai program seperti majelis-majelis keilmuan, diskusi kelompok, pembahasan isu-isu aktual, menjawab berbagai keraguan, serta pelaksanaan amalan-amalan ibadah khusus i‘tikaf diselenggarakan bagi para peserta.