Dewan Transisi Yaman Bantah Pelarian Al-Zubaidi

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, STC mengeluarkan pernyataan yang mengklaim al-Zubaidi sedang memantau operasi militer dan keamanan di Yaman Selatan dari Aden. Dewan tersebut menambahkan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan delegasi mereka di Arab Saudi yang baru saja tiba di Riyadh, dan tidak ada informasi resmi mengenai keberadaan mereka.

STC menyatakan keterkejutannya atas serangan udara Saudi di provinsi Dhale yang menewaskan warga sipil. Sementara itu, koalisi Saudi pada hari Rabu mengklaim bahwa al-Zubaidi telah melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui setelah sekitar 15 serangan udara Saudi di wilayah Zubayd, yang menyebabkan lebih dari 25 orang tewas dan luka-luka, termasuk wanita dan anak-anak.

Hani bin Brik, Wakil Ketua STC yang didukung UEA, melancarkan kritik keras terhadap Arab Saudi, menuduh negara itu melakukan pengkhianatan dan kejahatan perang. Ia menegaskan bahwa tindakan Riyadh tidak akan mematahkan perlawanan rakyat Yaman Selatan.