Galeri Foto: Suasana I‘tikaf di Sejumlah Masjid Agung di Kota Qom Iran

Seiring dengan tibanya tanggal 13 Rajab, ibadah ritual dan spiritual i‘tikaf Rajabiyah dimulai dengan dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, dari remaja sampai orangtua lanjut usia di banyak masjid jami di Iran. Berikut ini suasana i'tikaf disejumlah masjid di kota Qom Iran. Para peserta i‘tikaf termasuk diantara warga asing yang bermukim di Qom memasuki masa khalwat spiritual selama tiga hari, mengabdikan diri sepenuhnya dalam ibadah, perenungan, dan pendekatan diri kepada Allah swt.

News ID: 1770800