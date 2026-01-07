Galeri Foto: Kehadiran Heroik Warga Qom, Kelompok Keagamaan, dan Para Pedagang dalam Aksi Protes terhadap Kerusuhan Terbaru

Aksi unjuk rasa warga Qom yang diikuti oleh berbagai kelompok keagamaan dan para pedagang pasar dalam memprotes kerusuhan terbaru, digelar pada Senin malam (5/1), bertepatan dengan malam wafatnya Sayidah Zainab Kubra sa. Aksi tersebut dilaksanakan dalam bentuk pawai jalan kaki yang dimulai dari dua rute terpisah dan bergerak menuju Makam Suci Sayidah Fatimah Ma‘shumah sa. Aksi ini menentang kelompok perusuh anti pemerintah yang telah membuat keonaran dengan menyerang aparat dan merusak fasilitas publik. Para peserta aksi ini juga menyatakan dukungan dan kesetiaan pada sistem Republik Islam Iran.

