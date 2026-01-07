Presiden Kuba: Bangsa-bangsa Amerika Latin Harus Bersatu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Kuba pada hari Minggu menyerukan kepada bangsa-bangsa Amerika Latin untuk bersatu setelah operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela.

Miguel Díaz-Canel, dalam sebuah demonstrasi yang digelar di Havana atas seruan Partai Komunis yang berkuasa, menyampaikan pidato kepada massa dengan mengatakan: “Wahai bangsa-bangsa Amerika, mari kita satukan barisan kita.” Ia mengecam keras serangan brutal Amerika Serikat terhadap Venezuela serta penculikan Nicolas Maduro yang tidak dapat diterima dan dilakukan secara kejam.

Berbicara di hadapan ribuan demonstran, Díaz-Canel menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat menutup mata terhadap konsekuensi berbahaya dari tindakan-tindakan kriminal semacam ini terhadap perdamaian regional dan global.

Para demonstran dalam aksi tersebut meneriakkan slogan “Matilah imperialisme” serta mengibarkan bendera Kuba dan Venezuela.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa pemerintah Havana seharusnya merasa “khawatir” setelah penangkapan Maduro. Sejak kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, tekanan terhadap Kuba meningkat, dan negara tersebut kembali dimasukkan ke dalam daftar “negara pendukung terorisme” versi Amerika Serikat.

Kuba saat ini, di tengah dampak sanksi Amerika Serikat dan lemahnya struktur ekonomi domestik, menghadapi krisis terberat dalam tiga dekade terakhir. Kekurangan devisa dan bahan bakar telah menyebabkan penurunan produksi listrik serta stagnasi aktivitas ekonomi di negara itu.

Perkembangan ini terjadi sementara Amerika Serikat mengumumkan penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya serta pemindahan keduanya melalui jalur udara ke wilayah Amerika Serikat—sebuah langkah yang memicu gelombang reaksi dan perdebatan luas di tingkat internasional maupun di media sosial.