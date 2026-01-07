Araghchi: Sekarang Bukan Waktu yang Tepat untuk Bernegosiasi dengan AS

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, di sela-sela pertemuan kabinet menjawab pertanyaan wartawan mengenai status negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat: "Saat ini bukan waktu yang tepat untuk negosiasi dan ini disebabkan oleh kebijakan AS. Kami selalu siap untuk negosiasi berdasarkan kepentingan bersama dan rasa hormat, namun pemerintah AS saat ini belum memiliki pendekatan tersebut."

Mengenai tujuan kunjungannya ke Lebanon yang akan datang, Menlu mengatakan: "Kami berupaya memperluas hubungan dengan seluruh elemen Lebanon dan pemerintahnya. Delegasi ekonomi akan mendampingi saya dalam perjalanan ini untuk meninjau aspek perdagangan. Saya berharap kita dapat kembali ke hubungan yang sangat baik."

Terkait klaim luar negeri mengenai protes domestik, Araghchi menegaskan: "Masalah internal Iran tidak ada hubungannya dengan siapa pun kecuali rakyat Iran. Urusan dalam negeri kami tidak ada kaitannya dengan pemerintah asing mana pun."

Menteri Luar Negeri menambahkan: "Kebijakan utama kami adalah menghubungkan potensi ekonomi provinsi-provinsi kami dengan negara-negara tetangga. Kami juga tidak melupakan tugas kami untuk mencabut sanksi, dan kapan pun ada kesempatan untuk melakukannya dengan cara yang terhormat dan bermartabat, kami pasti akan bertindak."