  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Kementerian Luar Negeri Mengutuk Pelanggaran Kedaulatan Somalia oleh Menteri Zionis

7 Januari 2026 - 14:37
News ID: 1770609
Source: ABNA
Kementerian Luar Negeri Mengutuk Pelanggaran Kedaulatan Somalia oleh Menteri Zionis

Juru bicara Kementerian Luar Negeri kami menganggap tindakan rezim Zionis di Somalia sebagai pelanggaran kedaulatan nasional dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap hukum internasional dan keamanan regional.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengutuk masuknya Menteri Luar Negeri rezim Zionis secara ilegal ke wilayah Somaliland sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah Somalia.

Juru bicara Kemenlu merujuk pada penekanan komunitas internasional akan pentingnya menghormati integritas wilayah dan kedaulatan nasional Somalia sebagai negara anggota PBB yang merdeka. Ia menggambarkan tindakan rezim Zionis yang bertujuan memecah belah Somalia sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional dan pukulan mematikan bagi fondasi hukum PBB. Ia juga menekankan perlunya kerja sama antara komunitas internasional serta negara-negara Islam dan Afrika untuk mencegah pelemahan kedaulatan nasional Somalia.

Your Comment

You are replying to: .
captcha