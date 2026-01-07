Tentara Zionis Mengklaim Pembunuhan 2 Anggota Hizbullah di Lebanon Selatan

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Russia Today, militer rezim Zionis mengeluarkan pernyataan yang mengeklaim telah membunuh dua anggota Hizbullah di selatan negara tersebut. Pernyataan itu mengeklaim bahwa orang-orang tersebut sedang dalam proses membangun kembali infrastruktur militer milik Hizbullah.

Dalam pernyataan militer rezim Zionis disebutkan bahwa serangan dilakukan pada Selasa lalu di wilayah Khirbet Selm yang mengakibatkan gugurnya dua anggota Hizbullah. Militer Israel mengeklaim salah satu dari mereka adalah seorang insinyur yang memimpin upaya rekonstruksi infrastruktur militer.

Tanpa malu dan mengabaikan tindakannya sendiri yang merupakan pelanggaran gencatan senjata serta serangan terus-menerus ke wilayah Lebanon, tentara Zionis mengeklaim bahwa tindakan anggota Hizbullah tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap kesepahaman antara Tel Aviv dan Lebanon. Sejak penandatanganan perjanjian gencatan senjata, tentara rezim ini telah ribuan kali melanggar kesepakatan melalui serangan udara, rudal, dan darat, serta menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan.