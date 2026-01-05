  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Mayor Jenderal Mousavi: FARAJA Bersama Rakyat Akan Menertibkan Para Perusuh.

5 Januari 2026 - 10:33
News ID: 1769718
Source: ABNA
Mayor Jenderal Mousavi: FARAJA Bersama Rakyat Akan Menertibkan Para Perusuh.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata menyatakan: "FARAJA (Kepolisian), dengan bantuan rakyat, akan menempatkan para perusuh kembali ke tempatnya, dan rakyat Iran dengan perilaku revolusioner mereka akan memberi pelajaran keras kepada siapa pun yang tidak berbicara dengan sopan kepada bangsa ini."

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Sayyid Abdolrahim Mousavi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, dalam pertemuan dengan para komandan FARAJA mengatakan: "Fokus Amerika Serikat dan rezim Zionis adalah menciptakan kekacauan dengan menggunakan alat perang lunak (soft war) untuk membalas kekalahan dalam perang 12 hari yang dipaksakan."

Ia melanjutkan: "Ketika Amerika Serikat dan rezim Zionis merasa putus asa dan menderita kekalahan telak dari agresi yang sia-sia dalam perang 12 hari tersebut, mereka menyusun rencana menggunakan alat perang lunak dan tekanan ekonomi untuk menciptakan ketidakamanan serta kekacauan di dalam negeri demi menebus kekalahan mereka."

Kepala Staf Umum tersebut mengklarifikasi: "Ketika sejumlah pedagang pasar menyuarakan protes secara sah dan benar demi menstabilkan nilai tukar mata uang dan memperbaiki bisnis, musuh dengan tergesa-gesa dan penuh semangat mengerahkan agen-agen terlatih ke lapangan. Mereka mencoba merusak keamanan dan ketenangan masyarakat melalui trik operasi psikologis serta perang kognitif dengan menyalahgunakan aksi protes tersebut."

Jenderal Mousavi menyatakan: "Namun untungnya, bangsa yang cerdas dalam mengenali musuh ini segera memisahkan diri dari barisan para perusuh dan pembuat kekacauan."

Your Comment

You are replying to: .
captcha