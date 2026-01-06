Tiga syahid dan satu luka di Khan Younis akibat serangan tentara Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Akibat serangan tentara Zionis, dua warga Palestina pada hari Minggu ini gugur sebagai syahid di Khan Younis yang terletak di selatan Jalur Gaza, dan satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Kantor berita Palestina WAFA melaporkan bahwa Abdulrahman Abdulhadi Al-Qan, seorang nelayan Palestina, menjadi sasaran tembakan angkatan laut rezim pendudukan Zionis di perairan Khan Younis dan gugur sebagai syahid.

Sumber tersebut menambahkan bahwa seorang warga Palestina lainnya juga kehilangan nyawanya akibat tembakan tentara rezim Zionis di wilayah Al-Mawasi, Khan Younis.

Perlu dicatat bahwa meskipun telah ditandatangani kesepakatan gencatan senjata antara Gerakan Hamas dan rezim Zionis, serangan militer tentara Zionis terhadap berbagai wilayah di Jalur Gaza masih terus berlanjut.