Citra satelit memperlihatkan skala kehancuran markas Maduro di Caracas setelah serangan Amerika Serikat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Citra satelit memperlihatkan dampak serangan udara Amerika Serikat terhadap markas terakhir Nicolás Maduro, presiden Venezuela, dan istrinya di Caracas, sebelum penangkapan keduanya.

Jaringan Amerika CBS merilis gambar kompleks militer Fort Tiuna di Caracas yang menampilkan tanda-tanda jelas kehancuran akibat serangan Amerika Serikat; serangan yang pada akhirnya berujung pada pemindahan Maduro dan istrinya ke New York untuk menjalani proses peradilan.

Dalam gambar-gambar tersebut, kerusakan bangunan dan peralatan militer tampak jelas. Kendaraan serta bangunan yang diduga digunakan sebagai barak atau gudang militer mengalami kerusakan, dan kepulan asap hitam tebal terlihat membumbung dari lokasi—menunjukkan kebakaran besar pascapemboman.

Laporan juga menyebutkan bahwa pasukan Amerika Serikat menangkap Maduro dan istrinya dari dalam kediaman mereka yang berada di kompleks militer yang sama. Gambar-gambar lain dari lokasi serangan turut dirilis, memperlihatkan kendaraan-kendaraan yang hangus terbakar dan kehancuran luas pada bangunan.