Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Ma'an, Saluran 12 televisi rezim Zionis melaporkan klaim dari sumber-sumber Israel bahwa pejabat tinggi Suriah dan Zionis dijadwalkan bertemu hari Senin ini di Paris untuk melanjutkan negosiasi mengenai kesepakatan keamanan antara Tel Aviv dan Damaskus.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa negosiasi ini dilakukan di bawah pengawasan Amerika Serikat. Pemerintahan Trump dikabarkan berupaya menormalisasi hubungan antara Suriah dan rezim Zionis.

Diklaim juga bahwa negosiasi ini akan berlangsung selama dua hari dan melibatkan Tom Barrack, utusan Trump untuk Suriah, serta Assad al-Shaibani, menteri luar negeri rezim Jolani, bersama tim dari pihak Israel.

Hal ini terjadi di tengah tindakan rezim Zionis yang, setelah penggulingan pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah, tidak hanya melakukan serangan darat dan menduduki wilayah-wilayah baru di negara tersebut, tetapi juga telah membom berbagai wilayah Suriah ratusan kali, dan serangan-serangan tersebut masih terus berlanjut hingga kini.