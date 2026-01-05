Warga Palestina Terluka dalam Serangan Penjajah Zionis di Qalqilya

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Pusat Informasi Palestina, sumber lokal menyatakan bahwa penembakan oleh pasukan Zionis terjadi di dekat pos pemeriksaan "Ma'ale Shomron" di timur kota Azzun; di mana tentara Zionis menargetkan sebuah kendaraan sipil Palestina.

Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina juga menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tim medis mereka menangani dua kasus luka tembak akibat peluru tajam di kota Azzun.

Berdasarkan laporan tersebut, seorang pemuda berusia 18 tahun tertembak di bagian kaki dan seorang gadis berusia 14 tahun tertembak di bagian tangan. Keduanya, setelah menerima pertolongan pertama di lokasi, segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.