Ancaman Trump untuk Serangan Kedua ke Venezuela

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Russia Al-Yaum, Trump mengatakan kepada wartawan di pesawat kepresidenan saat dalam perjalanan kembali dari Florida ke Washington: "Jika mereka tidak berperilaku benar, mereka akan menghadapi serangan kedua." Ia mengklaim bahwa operasi pertama AS di Venezuela telah mencapai target awalnya.

Trump menegaskan bahwa saat ini ia tidak melihat perlunya serangan kedua, namun memperingatkan bahwa jika Washington tidak puas dengan perkembangan situasi, tindakan tersebut tidak dapat dihindari. Ketika ditanya tentang siapa yang saat ini mengelola Venezuela, ia menjawab: "Kami bekerja dengan mereka yang telah mengambil sumpah hukum. Jangan tanya siapa yang menjalankan negara, karena jawaban saya akan sangat kontroversial." Trump kemudian menambahkan: "Itu artinya kami yang mengelola."

Presiden AS tersebut juga menanggapi pernyataannya baru-baru ini tentang Delcy Rodríguez, Wakil Presiden Venezuela, dengan mengatakan: "Dia mungkin akan menghadapi situasi yang lebih buruk daripada Maduro, karena Maduro segera menyerah." Trump menjelaskan bahwa tujuan Washington bukan sekadar pergantian rezim, melainkan AS berniat untuk "memperbaiki dan mengelola" negara tersebut demi menjamin stabilitas ekonomi dan politiknya.

Merujuk pada sumber daya minyak Venezuela, ia berkata: "Negara ini berada di wilayah kami dan sumber dayanya harus mengalir bebas. Kami akan mengelola dan memperbaiki Venezuela." Trump juga berjanji bahwa pemilihan umum akan diadakan "pada waktu yang tepat" dan menegaskan bahwa Washington kini bekerja sama dengan pemerintah sementara yang dibentuk setelah operasi militer. Terakhir, ia mencatat bahwa perusahaan minyak AS akan segera melanjutkan aktivitas mereka di negara tersebut untuk membangun kembali infrastruktur minyak.