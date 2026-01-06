Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seiring perkembangan mutakhir, khususnya serangan terpadu blok Barat–Zionis terhadap Republik Islam Iran—terutama melalui sanksi ekonomi besar-besaran dan tekanan militer—berbagai pandangan dari para pemikir dan pengamat telah bermunculan untuk menjelaskan mengapa Iran mampu bertahan menghadapi hegemoni global.

Dalam konteks ini, Dr. Muhsin Labib, dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Indonesia, dalam sebuah esai menjelaskan rahasia ketangguhan Iran sebagai berikut:

Iran hampir selalu dibicarakan sebagai masalah: geopolitik, stabilitas, keamanan, sanksi. Cara baca ini keliru sejak awal karena memperlakukan Iran sebagai objek pasif yang dapat diurai melalui grafik intelijen, proyeksi data, atau kalkulasi algoritmik. Padahal Iran adalah subjek sejarah yang aktif, sebuah peradaban yang terus merajut narasinya sendiri. Ketidaksesuaian antara tekanan ekstrem yang ia terima dan kenyataan bahwa ia tetap berdiri menandai bahwa ada dimensi yang bekerja di luar kalkulus biasa.

Ketahanan yang Melampaui Perhitungan

Banyak negara runtuh oleh tekanan yang jauh lebih ringan, Iran tidak. Pertanyaan yang jujur bukan lagi sampai kapan ia bertahan, melainkan mengapa ia masih hidup. Jawabannya tidak terletak pada militer, diplomasi, atau angka ekonomi, melainkan pada makna. Iran tidak hidup di permukaan sejarah, tetapi di kedalaman waktu peradaban. Ia dibangun dengan kesadaran bahwa tekanan adalah kondisi normal, bukan penyimpangan, sehingga ketahanan tidak disandarkan pada kelimpahan, melainkan pada disiplin makna dan kesetiaan pada martabat.

Ekonomi Perlawanan sebagai Keputusan Eksistensial

Pilihan ekonomi resistensi lahir dari kesadaran ini. Ia bukan slogan, melainkan keputusan eksistensial untuk tidak menggantungkan napas pada sistem global yang dapat memutus hidup sebuah bangsa kapan saja. Sanksi, embargo, isolasi, dan sabotase selama puluhan tahun tidak melumpuhkan, tetapi berfungsi sebagai “vitamin sejarah” yang menempa ketangguhan, memicu inovasi, dan mengasah adaptasi. Penderitaan rakyat nyata dan berat, namun dibaca sebagai bagian dari perjuangan bermakna, bukan sebagai tanda kegagalan total.

Filsafat yang Hidup dan Pandangan Peradaban atas Krisis

Fondasi ketahanan itu diperkuat oleh filsafat yang tidak mati. Tradisi Ibn Sina menanamkan ketertiban rasional, Suhrawardi menghidupkan kesadaran batin, dan Mulla Sadra memandang realitas sebagai proses menjadi. Dari sini lahir sikap peradaban yang khas: krisis bukan akhir, luka adalah fase, dan sejarah bukan lintasan lurus menuju kenyamanan. Cara pandang ini membuat Iran berpikir dalam horizon panjang, tidak terjebak pada siklus berita, fluktuasi pasar, atau tekanan sesaat. Kebuntuan imajinasi politik global muncul ketika Iran terus dibaca sebagai rezim yang dapat diganti. Saking habisnya teori dan skema, muncul gagasan paling dungu dalam sejarah intervensi modern: menghidupkan kembali monarki sebagai pengganti republik yang lahir melalui referendum, bahkan monarki boneka warisan kolonial. Yang runtuh di sini bukan Iran, melainkan cara berpikir dunia luar yang gagal memahami peradaban sebagai kesadaran historis, bukan sekadar struktur kekuasaan.

Karbala dan Kemenangan Metafisis

Pada titik ini, filsafat kemudian bertemu Karbala sebagai poros etika. Karbala menegaskan bahwa tidak semua kekalahan adalah kegagalan dan tidak semua kemenangan bermakna. Martabat ditempatkan di atas kelangsungan hidup biologis, prinsip melampaui kepraktisan, dan kemenangan metafisik lebih berharga daripada kekalahan fisik. Dari sinilah negara disusun sebagai sintesis: kekuasaan ditautkan dengan etika, hukum dengan tanggung jawab moral, dan politik dengan orientasi historis yang lebih dalam.

Lentera di Dunia Algoritmik

Di tengah dunia yang semakin teralgoritmakan—tempat generasi muda dijejali kesenangan instan, narsisme digital, dan kebebasan semu—justru tumbuh penghormatan diam-diam terhadap Iran, bukan karena ideologi atau identitas, melainkan karena keberanian moral untuk mempertahankan narasi otonom. Bagi mereka yang jenuh dengan budaya permukaan dan hampa makna, Iran tampil sebagai mercusuar yang membuktikan bahwa masih mungkin hidup di luar kandang emas global tanpa kehilangan kehormatan.

Rahasia yang Tak Terukur

Selama sebuah bangsa memelihara filsafat yang hidup, mistik yang membumi, sejarah yang disadari, dan kompas etis yang jelas—serta terus ditempa oleh tekanan yang memperkeras kesadaran—bangsa itu tak akan pernah sepenuhnya terukur, terdikte, atau tertundukkan. Iran hadir sebagai pengingat bahwa di dunia yang mereduksi segalanya menjadi data, masih ada misteri yang menolak dikalkulasi. Justru pada keteguhan yang tak terukur itulah, banyak mata muda di seluruh dunia mulai melihat, lalu bertanya: mungkin di sinilah tersembunyi kunci untuk keluar dari sangkar zaman.