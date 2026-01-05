  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Amerika

Medvedev tentang Agresi AS ke Venezuela: Masalahnya Hanya Soal Minyak

5 Januari 2026 - 10:30
News ID: 1769711
Source: ABNA
Medvedev tentang Agresi AS ke Venezuela: Masalahnya Hanya Soal Minyak

Seorang pejabat tinggi Rusia menggambarkan agresi Amerika Serikat terhadap Venezuela sebagai tindakan ilegal dan menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi semata-mata demi penjarahan sumber daya minyak negara tersebut.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Russia Al-Yaum, Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, menegaskan bahwa penculikan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah penyelundupan narkoba, melainkan murni masalah minyak, dan pejabat AS telah mengakuinya secara terbuka.

Menanggapi pernyataan Trump bahwa AS akan mengambil alih pengelolaan Venezuela, ia menambahkan bahwa Amerika tidak dapat mengelola Venezuela dari jarak jauh.

Medvedev menambahkan bahwa AS mungkin berniat untuk mengulangi operasi serupa terhadap rezim Kiev.

Ia menyatakan bahwa tindakan AS terhadap Venezuela adalah ilegal, namun pada saat yang sama sejalan dengan kebijakan abadi Washington untuk menguasai sumber daya negara lain. Masalah ini juga terlihat jelas dalam kaitannya dengan sumber daya mineral langka di Ukraina.

Your Comment

You are replying to: .
captcha