Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip TASS, Alexey Pushkov, Ketua Komisi Kebijakan Media di Majelis Federal Rusia, menegaskan bahwa pencapaian AS terhadap Venezuela pada akhirnya dapat berubah menjadi bencana bagi Presiden Donald Trump.

Ia menambahkan: "Presiden-presiden AS sebelumnya juga merasa senang dengan pencapaian mereka di Irak, Afghanistan, dan Libya, serta dengan cepat mengumumkan kemenangan sementara mereka. Namun, kemenangan ini kemudian berubah menjadi kegagalan dan bencana seperti yang terjadi di Libya dan Irak; AS terjebak di negara-negara tersebut selama bertahun-tahun."

Senator Rusia tersebut menekankan bahwa serangan AS ke Venezuela dan penculikan presidennya merupakan pelanggaran nyata terhadap semua hukum internasional dan mengingatkan pada tindakan imperialis di abad ke-19. "AS telah menghidupkan kembali konsep 'Wild West' karena mereka bertindak sesuka hati," ujarnya.