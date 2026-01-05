PM Denmark: Trump Harus Menghentikan Ancamannya Terkait Greenland

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Mette Frederiksen, Perdana Menteri Denmark, menanggapi pernyataan terbaru Donald Trump mengenai pembelian atau aneksasi Pulau Greenland. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk memiliki atau mencaplok satu pun dari tiga wilayah di bawah Kerajaan Denmark dan harus menahan diri dari segala bentuk ancaman serta tekanan ilegal.

Presiden AS hari ini dalam sebuah wawancara dengan The Atlantic, menyatakan bahwa setelah Venezuela, Amerika Serikat juga membutuhkan Greenland. Ia menekankan bahwa Karakas mungkin bukan negara terakhir yang menjadi korban intervensi Washington.

Para analis menilai sikap ini merupakan contoh lain dari pendekatan tekanan dan intervensi Washington di wilayah-wilayah sensitif serta strategis di dunia.