  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Tentara Bayaran UEA: "Serangan Arab Saudi ke Yaman Adalah Agresi"

30 Desember 2025 - 14:17
News ID: 1767952
Source: ABNA
Tentara Bayaran UEA: "Serangan Arab Saudi ke Yaman Adalah Agresi"

Wakil ketua dewan yang berafiliasi dengan UEA di Yaman menggambarkan serangan koalisi Saudi hari ini terhadap Hadramaut sebagai sebuah agresi.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Hani bin Brik, Wakil Ketua Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UEA, mengatakan: "Arab Saudi secara resmi telah melakukan agresi terhadap Hadramaut dan pelabuhan sipilnya dengan alasan palsu." Pernyataan ini merupakan tanggapan atas serangan koalisi Saudi pagi ini terhadap pelabuhan Al-Mukalla, tempat pasukan yang berafiliasi dengan UEA bermarkas.

Sementara itu, Rashad Al-Alimi, kepala Dewan Kepemimpinan Presiden (didukung Saudi), menegaskan: "Peran UEA bertentangan dengan rakyat Yaman karena mendukung pemberontak. Kami mengumumkan pembatalan perjanjian pertahanan bersama dengan UEA. Pasukan UEA harus keluar dari Yaman dalam waktu 24 jam." Al-Alimi juga menetapkan keadaan darurat selama 90 hari di seluruh negeri.

Your Comment

You are replying to: .
captcha