Reaksi Ansarullah Yaman atas Syahidnya Abu Obeida

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, biro politik gerakan Ansarullah menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menyampaikan rasa simpati terdalam kepada gerakan Hamas, Brigade Al-Qassam, dan seluruh orang merdeka di dunia atas syahidnya para pahlawan pertempuran "Badai Al-Aqsa".

Pernyataan itu berbunyi: "Pengorbanan besar dari perlawanan Palestina ini tidak akan pernah sia-sia. Sebuah umat yang mengorbankan pemimpin-pemimpin terbesarnya dengan iman di jalan Allah tidak akan pernah dilemahkan oleh para thaghut (penguasa zalim) zaman ini."

Tadi malam, gerakan Hamas mengumumkan syahidnya beberapa tokoh terkemuka termasuk: Mohammed Sinwar (Panglima Tertinggi Al-Qassam), Mohammed Deif (Wakil Panglima), Mohammed Shabaneh (Komandan Brigade Rafah), Raed Saad (Kepala Industri Militer), dan Hudhayfah Kahlout (Abu Obeida), juru bicara Brigade Al-Qassam dan kepala media militer.