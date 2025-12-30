Axios: Kesepakatan Trump dan Netanyahu untuk Melaksanakan Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Nashra, situs web AS Axios melaporkan dari dua sumber informasi bahwa Donald Trump dan para penasihatnya meminta perubahan kebijakan rezim Israel di Tepi Barat dalam pertemuan dengan Benjamin Netanyahu. Pemerintah AS percaya bahwa eskalasi kekerasan apa pun di Tepi Barat dapat merusak upaya gencatan senjata di Gaza.

Situs tersebut mengungkapkan bahwa Netanyahu setuju untuk memajukan kesepakatan Gaza ke tahap kedua, meskipun ada perbedaan pendapat dengan tim Trump mengenai mekanisme pelaksanaannya. Axios juga melaporkan bahwa Netanyahu menyetujui permintaan Trump untuk memulai kembali negosiasi dengan pemerintah Suriah mengenai kemungkinan kesepakatan keamanan.