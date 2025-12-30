Arab Saudi Memperingatkan UEA: "Tarik Pasukan Anda dari Yaman"

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan: "Tindakan negara sahabat, UEA, di Yaman sangat berbahaya. Langkah-langkah ini tidak sejalan dengan prinsip pembentukan Koalisi Arab terhadap Yaman."

Kementerian tersebut menambahkan: "UEA harus mematuhi permintaan Yaman untuk menarik pasukan militernya dari negara itu dalam waktu 24 jam. Dukungan militer atau finansial kepada pihak-pihak internal di Yaman harus dihentikan."

Rashad Al-Alimi, kepala Dewan Kepemimpinan Presiden (yang didukung Saudi), juga menegaskan: "Kami mengumumkan pembatalan perjanjian pertahanan bersama dengan UEA. Pasukan Emirat harus meninggalkan seluruh wilayah Yaman dalam waktu 24 jam." Al-Alimi mengumumkan keadaan darurat nasional selama 90 hari dan menutup pelabuhan serta penyeberangan selama 72 jam.