  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Arab Saudi Memperingatkan UEA: "Tarik Pasukan Anda dari Yaman"

30 Desember 2025 - 14:18
News ID: 1767955
Source: ABNA
Arab Saudi Memperingatkan UEA: "Tarik Pasukan Anda dari Yaman"

Eskalasi konflik di Yaman dan peran Uni Emirat Arab (UEA) dalam mendukung pemberontak di selatan negara tersebut telah memicu Kementerian Luar Luar Negeri Arab Saudi untuk memberikan peringatan keras kepada Abu Dhabi.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan: "Tindakan negara sahabat, UEA, di Yaman sangat berbahaya. Langkah-langkah ini tidak sejalan dengan prinsip pembentukan Koalisi Arab terhadap Yaman."

Kementerian tersebut menambahkan: "UEA harus mematuhi permintaan Yaman untuk menarik pasukan militernya dari negara itu dalam waktu 24 jam. Dukungan militer atau finansial kepada pihak-pihak internal di Yaman harus dihentikan."

Rashad Al-Alimi, kepala Dewan Kepemimpinan Presiden (yang didukung Saudi), juga menegaskan: "Kami mengumumkan pembatalan perjanjian pertahanan bersama dengan UEA. Pasukan Emirat harus meninggalkan seluruh wilayah Yaman dalam waktu 24 jam." Al-Alimi mengumumkan keadaan darurat nasional selama 90 hari dan menutup pelabuhan serta penyeberangan selama 72 jam.

Your Comment

You are replying to: .
captcha