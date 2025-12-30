Sardar Abdollahi: Rezim Zionis Menyensor Statistik Kerugian yang Mereka Derita

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Ali Abdollahi bertemu dan berbincang dengan keluarga almarhum Mayor Jenderal Syahid Amir Ali Hajizadeh dan Brigadir Jenderal Syahid Ali Babakhani.

Dalam pertemuan dengan keluarga Syahid Hajizadeh, Jenderal Abdollahi memberikan penghormatan kepada para martir dan menyatakan: "Keberanian, keberanian, kerja keras, dan kebijaksanaan adalah ciri khas utama dari syahid yang mulia ini." Ia juga menyoroti peran efektif Hajizadeh dalam meningkatkan kemampuan rudal negara.

Dalam pertemuan dengan keluarga Syahid Babakhani, Abdollahi merujuk pada kekalahan musuh Zionis dan menegaskan: "Informasi yang kami miliki dari wilayah pendudukan menunjukkan bahwa rezim tersebut menderita pukulan yang sangat berat, tetapi mereka menyensor datanya. Pukulan keras ini menyebabkan rezim Zionis meminta gencatan senjata secara sepihak."