Utusan PBB: Kota Al-Fasher hancur, ditinggalkan, dan tanpa tanda-tanda kehidupan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - PBB mengumumkan bahwa para stafnya, setelah berbulan-bulan, akhirnya dapat memasuki kota Al-Fasher, Sudan, dan mendapati kota tersebut “hancur, ditinggalkan, dan tanpa tanda-tanda kehidupan.” Ini merupakan kunjungan pertama personel PBB ke Al-Fasher sejak kota itu jatuh ke tangan Pasukan Reaksi Cepat.

Pasukan Reaksi Cepat pada Mehr 1404 (sekitar Oktober 2025), setelah pengepungan selama 18 bulan dan serangan berdarah, mengambil alih kendali kota Al-Fasher—ibu kota Negara Bagian Darfur Utara. Serangan tersebut disertai laporan pembantaian, kekerasan seksual, penculikan, dan penahanan, serta menyebabkan lebih dari 107 ribu orang mengungsi.

Denis Brown, Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB di Sudan, setelah kembali dari Al-Fasher, memperingatkan bahwa warga sipil hidup “dalam kondisi yang merendahkan dan tidak aman.” Ia mengatakan: “Al-Fasher kini menjadi pusat penderitaan manusia dalam perang ini. Sebuah kota yang dahulu berpenduduk satu juta jiwa, kini telah menjadi bayangan dari masa lalunya dan berubah menjadi lokasi kejahatan.”

Brown menambahkan: “Sebagian orang tinggal di bangunan-bangunan kosong, sementara yang lain hidup di bawah tenda plastik tanpa akses air dan sanitasi; kondisinya sangat tidak aman dan tidak manusiawi.”

Ia menegaskan bahwa masuknya delegasi PBB ke kota tersebut pada hari Jumat hanya dimungkinkan setelah “perundingan yang sulit”, dengan tujuan menilai kemungkinan penyaluran bantuan mendesak.

Dalam kunjungan yang berlangsung beberapa jam itu—tanpa pengawalan pasukan keamanan—delegasi PBB meninjau Rumah Sakit Saudi, tempat-tempat penampungan pengungsi, serta lima kantor PBB di kota tersebut. Brown mengatakan bahwa di Rumah Sakit Saudi hanya terdapat tenaga medis, tanpa peralatan medis. Organisasi Kesehatan Dunia sebelumnya menyatakan bahwa rumah sakit ini merupakan lokasi pembantaian yang menewaskan 460 orang.

Al-Fasher merupakan pos terakhir Angkatan Bersenjata Sudan di Darfur. Dengan jatuhnya kota tersebut, Pasukan Reaksi Cepat menguasai sekitar sepertiga wilayah Sudan. Pasukan ini kini mengendalikan lima negara bagian Darfur, kecuali sebagian wilayah Darfur Utara yang masih berada di bawah kendali militer. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Sudan tetap menguasai 13 negara bagian lainnya, termasuk ibu kota Khartoum.

Perlu dicatat bahwa perang antara angkatan bersenjata Sudan dan Pasukan Reaksi Cepat yang dimulai sejak April 2023 hingga kini telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan lebih dari 13 juta orang mengungsi, serta memperparah krisis kemanusiaan di Sudan.