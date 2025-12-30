  1. Home
Kremlin Serukan Pengendalian Diri setelah Trump Ancam akan Menyerang Iran

30 Desember 2025 - 20:13
News ID: 1768107
Kremlin, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan dukungan Washington terhadap serangan militer besar baru terhadap Iran, hari ini menyerukan kepada semua pihak agar menghindari eskalasi ketegangan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, mengatakan: “Kami percaya bahwa segala tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan harus dihindari, dan yang terpenting, kami meyakini bahwa dialog dengan Iran adalah sesuatu yang diperlukan.”

Peskov menegaskan bahwa Rusia akan terus memperkuat hubungan dekatnya dengan Iran.

Presiden Amerika Serikat kemarin, dalam pertemuan dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, di Florida, menyatakan bahwa ia mendengar “Iran sedang berupaya membangun kembali kemampuan nuklirnya, dan jika hal itu dilakukan, kami akan menghancurkannya.”

Ia menambahkan: “Saya mendengar bahwa Iran ingin mencapai kesepakatan, dan jalur ini lebih bijak dibandingkan membangun kembali kemampuan nuklir,” seraya menyebut bahwa “Iran sebenarnya bisa mencapai kesepakatan diplomatik dengan kami sebelum serangan-serangan musim panas.”

Pasukan Amerika Serikat, setelah bergabung dengan Israel—yang pada Juni lalu melancarkan perang selama 12 hari terhadap Teheran—menyerang tiga situs nuklir utama Iran.

