Surat Presiden kepada Ketua Parlemen terkait lima reformasi anggaran yang menyangkut penghidupan rakyat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Menyusul penolakan garis besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1405 dalam sidang malam sebelumnya di Komisi Gabungan Parlemen Republik Islam Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, seraya menerima perlunya perbaikan anggaran demi penghidupan rakyat serta hak dan tunjangan para pegawai, pekerja, dan pensiunan, dalam sebuah surat resmi kepada Parlemen menyatakan bahwa pemerintah sepenuhnya siap melakukan perbaikan yang diperlukan terkait isu-isu penghidupan, kupon/barang bersubsidi (kalabarg), pajak, serta hak dan tunjangan dalam RAPBN 1405.

Berdasarkan surat tersebut, pembahasan dan pemungutan suara mengenai garis besar RAPBN 1405 yang semula dijadwalkan berlangsung hari Selasa di sidang pleno Parlemen ditunda. Pemerintah akan melakukan perbaikan-perbaikan yang dimaksud hari ini juga, dengan berkoordinasi bersama Komisi Gabungan Parlemen, untuk kemudian diterapkan dalam rancangan anggaran.

Dalam surat itu, Presiden—sambil menyatakan persetujuan terhadap setiap perbaikan anggaran di bidang penghidupan dan ekonomi di Komisi Gabungan dengan tetap memperhatikan pertimbangan inflasi—menegaskan bahwa pemerintah siap melakukan reformasi pada beberapa poros utama, di antaranya: perbaikan yang mengarah pada kenaikan proporsional gaji dan tunjangan pegawai negeri dan pensiunan; peninjauan tarif pajak efektif dengan tujuan memperbaiki iklim usaha; serta perbaikan batas dan tarif pembebasan pajak bagi orang pribadi dan badan hukum dengan prioritas perlindungan bagi penerima upah pada kelompok berpendapatan rendah.

Anggota Dewan Pimpinan Parlemen kemudian membacakan teks surat Presiden sebagai berikut:

“Yang Terhormat Dr. Ghalibaf,

Ketua Parlemen Republik Islam Iran

Salam hormat,

Menindaklanjuti perundingan yang telah dilakukan dan dengan memperhatikan rapat serta dialog yang berlangsung di Komisi Gabungan Anggaran Tahun 1405, serta mengingat bahwa para wakil rakyat menyampaikan pandangan, usulan, dan keprihatinan yang mana pemerintah sependapat dengan banyak di antaranya, dengan ini kami menyatakan persetujuan untuk berinteraksi dan melakukan perbaikan dengan memperhatikan pertimbangan inflasi dan batas anggaran, sebagaimana berikut:

1. Perbaikan yang mengarah pada kenaikan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dan para pensiunan terhormat.

2. Perbaikan dan penerapan tarif pajak efektif sehingga berdampak pada perbaikan iklim usaha.

3. Perbaikan tarif pembebasan pajak bagi orang pribadi dan badan hukum dengan mempertimbangkan perlunya penguatan pembebasan pajak bagi penerima gaji pemerintah pada tingkat pendapatan rendah.

4. Melakukan perbaikan terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedemikian rupa sehingga sumber daya tersebut diarahkan untuk penyediaan kupon/barang bersubsidi bagi kelompok masyarakat rentan.

5. Setiap perbaikan yang mengarah pada peningkatan subsidi untuk penyediaan kupon/barang bersubsidi dan penguatan penghidupan rakyat.

Selain itu, mengingat Komisi Gabungan yang terhormat meminta penyesuaian RAPBN dengan ketentuan Undang-Undang Program serta informasi yang memadai terkait sumber dan penggunaan pendapatan minyak, maka Organisasi Perencanaan dan Anggaran Negara serta Kementerian Perminyakan akan menyusun dan menyampaikan laporan-laporan yang dibutuhkan kepada Parlemen yang terhormat.

Masoud Pezeshkian