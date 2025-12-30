Pengakuan Zionis: Kami akan menjadi pemimpin kerusuhan di Iran!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Pada Senin (29/12), sejumlah pedagang di Pasar Teheran menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap fluktuasi nilai tukar, yang menyebabkan kenaikan harga barang dan berdampak pada aktivitas jual-beli. Mereka menuntut langkah-langkah efektif dari para pejabat untuk menstabilkan nilai tukar dan mengurangi volatilitas harga.

Bersamaan dengan aksi ini di Pasar Teheran, Wakil Bidang Komunikasi Kantor Presiden mengumumkan pergantian pimpinan Bank Sentral, seraya menyatakan bahwa berdasarkan pandangan dan keputusan Presiden, Abdolnaser Hemmati akan menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral.

Di sisi lain, media-media oposisi berbahasa Persia juga secara masif terjun ke medan perang media. Dengan liputan luas atas aksi tersebut dan sejumlah tindakan pelanggaran norma yang terbatas, mereka berupaya memanaskan situasi dan mengaburkan tuntutan sah para peserta aksi. Sebagaimana sebelumnya, sejumlah kanal dan kelompok yang memiliki rekam jejak mengarahkan kerusuhan pada peristiwa-peristiwa masa lalu, kali ini juga berusaha mendorong berlanjutnya aksi-aksi tersebut.

Namun di tengah situasi ini, dan seiring dengan peran musuh-musuh Iran—seperti Organisasi Munafikin dan khususnya Maryam Rajavi—pengakuan terbuka media-media rezim Zionis tentang kepemimpinan kerusuhan di Iran menjadi poin yang patut mendapat perhatian serius.

Channel 14 rezim Zionis, dengan menayangkan laporan-laporan terkait aksi tersebut, berupaya memantik eskalasi atas tuntutan yang ada dan mendorong audiensnya untuk turun ke jalan.

Dalam konteks ini, reporter Channel 14 berbahasa Ibrani melaporkan di jaringan tersebut bahwa mereka telah berbicara dengan seseorang yang hadir dalam aksi protes; dan pertanyaan utama saat ini adalah apakah demonstrasi akan berlanjut keesokan harinya.

Karena itu, pengakuan terang-terangan rezim Zionis tentang kepemimpinan potensi kerusuhan di Iran harus diletakkan berdampingan dengan tuntutan damai dan sah para pedagang pasar. Pemerintah dan parlemen diminta untuk mengambil langkah-langkah nyata guna menjaga keamanan ekonomi dan psikologis masyarakat, dengan mengoperasionalkan strategi dan solusi yang ada maupun yang akan datang, agar penyalahgunaan oleh musuh tidak berujung pada kerugian.