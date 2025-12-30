Reaksi Ansarullah terhadap Pergerakan UEA dan Arab Saudi di Yaman Selatan

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Brigadir Jenderal Abed al-Thawr, seorang pejabat Ansarullah, menegaskan: "Sana'a memantau dengan cermat perkembangan di Yaman Selatan dan menentang setiap agresi terhadap negara ini." Ia menambahkan: "Apa yang terjadi di selatan adalah konspirasi Emirat-Saudi atas perintah Amerika Serikat dan rezim Zionis."

Al-Thawr menyatakan bahwa Arab Saudi ingin menguasai provinsi Hadramaut untuk mengangkut minyak melalui Laut Arab, sementara UEA berusaha mengendalikan pelabuhan-pelabuhan di selatan Yaman. Selama beberapa minggu terakhir, bentrokan antara tentara bayaran UEA dan Arab Saudi telah meningkat di wilayah timur dan selatan, terutama di Hadramaut dan Al-Mahra, yang memicu kekhawatiran AS akan semakin dalamnya perpecahan di antara kelompok-kelompok tersebut.