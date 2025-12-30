  1. Home
30 Desember 2025 - 14:16
News ID: 1767951
Source: ABNA
Reaksi Ansarullah terhadap Pergerakan UEA dan Arab Saudi di Yaman Selatan

Salah satu pejabat gerakan Ansarullah Yaman menanggapi perkembangan di bagian selatan negara itu serta pergerakan Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Brigadir Jenderal Abed al-Thawr, seorang pejabat Ansarullah, menegaskan: "Sana'a memantau dengan cermat perkembangan di Yaman Selatan dan menentang setiap agresi terhadap negara ini." Ia menambahkan: "Apa yang terjadi di selatan adalah konspirasi Emirat-Saudi atas perintah Amerika Serikat dan rezim Zionis."

Al-Thawr menyatakan bahwa Arab Saudi ingin menguasai provinsi Hadramaut untuk mengangkut minyak melalui Laut Arab, sementara UEA berusaha mengendalikan pelabuhan-pelabuhan di selatan Yaman. Selama beberapa minggu terakhir, bentrokan antara tentara bayaran UEA dan Arab Saudi telah meningkat di wilayah timur dan selatan, terutama di Hadramaut dan Al-Mahra, yang memicu kekhawatiran AS akan semakin dalamnya perpecahan di antara kelompok-kelompok tersebut.

