Trump: "Latihan Militer China di Sekitar Taiwan Tidak Mengkhawatirkan"

Menurut laporan "South China Morning Post", Donald Trump, ketika ditanya tentang kemungkinan China mengambil alih Taiwan, menyatakan: "Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Xi Jinping dan dia tidak mengatakan apa pun kepada saya mengenai hal ini. Saya tidak berpikir China ingin melakukan itu." Ia menambahkan bahwa latihan tersebut bukan alasan untuk khawatir: "China telah melakukan latihan ini selama 20 hingga 25 tahun."

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa latihan "Misi Keadilan 2025" adalah langkah penting untuk melindungi kedaulatan nasional dan respons langsung terhadap campur tangan asing serta penjualan senjata AS senilai 1,1 miliar dolar ke Taipei. Militer China mengerahkan unit darat, laut, dan udara untuk simulasi serangan terkoordinasi. Ini adalah pertama kalinya Beijing secara terbuka menyatakan bahwa latihan tersebut bertujuan untuk mencegah intervensi militer asing.