Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip TASS, Vadim Gigin, anggota parlemen Belarusia, menyatakan bahwa serangan tentara Ukraina ke kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin adalah langkah besar menuju runtuhnya rezim yang berkuasa di Kyiv. Melalui Telegram, ia menulis: "Pidato lancang Volodymyr Zelensky pada acara Natal sebenarnya adalah ancaman langsung. Rezim Kyiv bertaruh pada gelombang baru eskalasi."

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan bahwa Ukraina melakukan serangan menggunakan 91 drone terhadap kediaman presiden di wilayah Novgorod. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya harapan perdamaian setelah pertemuan Zelensky dengan Donald Trump. Beberapa pejabat Rusia juga menuduh London (Inggris) terlibat dalam serangan tersebut sebagai salah satu penentang utama perdamaian di Ukraina.