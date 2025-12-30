Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip TASS, Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, menulis dalam pesan di platform X: "Volodymyr Zelensky sedang mencoba untuk menggagalkan proses penyelesaian konflik. Dia menginginkan perang. Mulai sekarang, dia akan dipaksa untuk bersembunyi hingga akhir hidupnya yang tidak berharga."

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan kepada wartawan bahwa Ukraina telah melancarkan serangan teroris menggunakan 91 drone terhadap kediaman Vladimir Putin di wilayah Novgorod. Juru bicara Maria Zakharova menyatakan bahwa tindakan Ukraina ini akan dibalas. Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya harapan perdamaian setelah pertemuan Zelensky dengan Donald Trump. Beberapa pejabat Rusia juga menuduh London terlibat dalam serangan ke kediaman Putin tersebut.