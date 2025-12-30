Menurut laporan kantor berita ABNA, Leonid Slutsky, Ketua Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia, mengatakan kepada TASS: "Hubungan Beijing dan Washington hanya akan membaik jika AS menghentikan dukungan kepada separatis Taiwan." Slutsky menegaskan bahwa bagi Rusia, Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China.

Sementara itu, juru bicara Kemenlu China, Lin Jian, menyatakan bahwa latihan militer "Misi Keadilan 2025" di sekitar Taiwan adalah langkah penting untuk menjaga kedaulatan dan respons terhadap penjualan senjata AS senilai 1,1 miliar dolar ke Taipei. Militer China mengerahkan unit darat, laut, dan udara untuk simulasi invasi terkoordinasi. China memperingatkan bahwa tindakan Taipei mengubah pulau itu menjadi "tong mesiu". Ini adalah pertama kalinya Beijing secara terbuka menyatakan bahwa latihan tersebut bertujuan untuk mencegah intervensi militer asing.