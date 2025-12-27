Prosesi Pemakaman Syuhada Serangan Teroris di Masjid Agung Imam Ali Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Jenazah para korban serangan teroris di Masjid Agung Imam Ali bin Abi Thalib as di kawasan Wadi al-Dhahab, Homs, dimakamkan dalam sebuah upacara yang dihadiri masyarakat luas.

Sehari sebelumnya, ledakan bom terjadi di Masjid Imam Ali bin Abi Thalib di kota Homs, saat pelaksanaan salat Jumat, yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jamaah serta puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Berbagai tokoh agama dan politik, serta sejumlah negara, termasuk Iran, Irak, dan Yaman, bersama kelompok-kelompok politik dan keagamaan seperti Ansarallah, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras serangan teroris terhadap para jamaah di Masjid Imam Ali bin Abi Thalib as di kawasan Wadi al-Dhahab, kota Homs, Suriah.

Serangan ini kembali menegaskan bahaya terorisme takfiri yang menargetkan tempat-tempat ibadah dan warga sipil, serta menambah daftar panjang kejahatan atas umat beragama di Suriah.