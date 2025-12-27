Video: Jatuh dari Lantai Atas Masjidil Haram dan Tindakan Heroik Petugas Keamanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pasukan khusus keamanan Masjidil Haram pada Kamis sore melakukan aksi penyelamatan penuh pengorbanan dengan mencegah jatuh sepenuhnya seorang individu yang sebelumnya melompat dari lantai-lantai atas tempat suci tersebut, sehingga berhasil menggagalkan terjadinya sebuah tragedi.

Insiden itu terjadi di Masjid al-Haram, Makkah, dan ditangani secara cepat oleh petugas keamanan di lokasi, yang segera mengamankan korban serta mengendalikan situasi agar tidak membahayakan jamaah lainnya. Aksi sigap dan berani petugas ini mendapat perhatian luas karena menyelamatkan nyawa dan menjaga keselamatan jamaah di salah satu lokasi tersuci umat Islam.