Ayatullah Khamenei: Kebutuhan penting dunia saat ini adalah sistem keadilan nasional dan internasional Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pemimpin Revolusi Islam Iran, dengan menyinggung kekalahan agresi besar-besaran militer Amerika Serikat dan kepanjangan aibnya di kawasan, akibat inisiatif, keberanian, dan pengorbanan para pemuda Iran Islam, kembali menekankan bahwa akar kegelisahan para penguasa arogan bukanlah persoalan teknis semacam nuklir, melainkan tantangan mendasar terhadap sistem penindasan global.

Teks lengkap pesan Pemimpin Revolusi Islam adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Wahai para pemuda yang terkasih!

Tahun ini, negeri kalian—berkat iman, persatuan, dan kepercayaan diri—meraih kredibilitas dan bobot baru di dunia. Agresi berat militer Amerika Serikat dan kepanjangan aibnya di kawasan ini dikalahkan oleh inisiatif, keberanian, dan pengorbanan para pemuda Iran Islam. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Iran, dengan memanfaatkan kemampuannya sendiri, di bawah naungan iman dan amal saleh, serta dalam menghadapi para arogan yang zalim dan rusak, mampu berdiri tegak dan menyampaikan seruan nilai-nilai Islam kepada dunia dengan suara yang lebih lantang dari sebelumnya.

Kesedihan mendalam atas kesyahidan sejumlah ilmuwan, para komandan, dan sekelompok rakyat tercinta kita, tidak mampu—dan tidak akan mampu—menghentikan para pemuda Iran yang bertekad kuat. Keluarga para syahid itu sendiri termasuk barisan terdepan dalam gerakan ini.

Persoalannya bukan perdebatan nuklir atau hal-hal semacam itu. Persoalannya adalah perlawanan terhadap tatanan dunia yang tidak adil dan dominasi sistem kekuasaan global saat ini, serta berpaling menuju sistem keadilan nasional dan internasional berbasis Islam. Inilah klaim besar yang panjinya telah dikibarkan oleh Iran Islam, dan itulah yang membuat para penguasa zalim dan perusak menjadi gelisah.

Kalian, para mahasiswa—terutama yang berada di luar negeri—memikul bagian dari tugas besar ini di pundak kalian. Serahkan hati kalian kepada Allah, kenali kemampuan kalian, dan arahkan asosiasi-asosiasi kalian menuju tujuan ini.

Allah bersama kalian, dan kemenangan sempurna menanti kalian, insya Allah.

Sayyid Ali Khamenei