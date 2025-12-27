Wakil Ketua Dewan Tertinggi Syiah Lebanon: Jangan Beri Konsesi kepada Musuh Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Syekh Ali al-Khatib, dalam khutbah Jumat yang disampaikannya di markas Dewan Tertinggi Islam Syiah Lebanon di Beirut, menuntut agar pemerintah Lebanon berupaya secara serius untuk membebaskan wilayah-wilayah Lebanon yang diduduki, memulangkan para pengungsi, memulai proses rekonstruksi, serta membebaskan para tawanan yang ditahan oleh rezim Zionis.

Ia menilai bahwa berbagai kesulitan yang dialami rakyat Lebanon merupakan dampak langsung dari berlanjutnya agresi Zionis terhadap berbagai wilayah Lebanon, serta akibat konsesi sepihak yang diberikan pemerintah kepada musuh Israel.

Al-Khatib juga mengkritik pengumpulan senjata oleh pemerintah di wilayah utara Sungai Litani, dan menyebut langkah tersebut sebagai pelayanan terhadap kepentingan musuh Zionis, yang hingga kini masih menduduki sebagian wilayah Lebanon serta terus melakukan agresi, pembunuhan, dan penghancuran di negara itu.

Lebih lanjut, ia mengecam kebijakan menyerah kepada musuh Zionis dan pelaksanaan agenda Amerika Serikat, seraya mendesak pemerintah Lebanon agar menghentikan segala bentuk konsesi kepada musuh. Menurutnya, sikap tegas diperlukan agar musuh memahami bahwa Lebanon bukan negara yang lemah.