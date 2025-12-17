ISIS di Suriah: "Kami Akan Segera Kembali!"

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Akhbar, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) menyatakan bahwa pagi ini selebaran milik organisasi teroris ISIS tersebar di lingkungan Idlib dan sekitarnya, yang menyatakan bahwa aktivitas organisasi ini akan segera dilanjutkan.

Kota Idlib dan pinggirannya berada dalam kondisi ketakutan dan teror setelah melihat tulisan-tulisan tersebut dan ancaman ISIS untuk kembali ke wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan rezim Jolani belum mampu mewujudkan keamanan di Suriah sejak berkuasa, bahkan konflik bersenjata antara elemen-elemen yang berafiliasi dengan rezim tersebut semakin meningkat di berbagai daerah.

Salah satu tulisan tersebut berbunyi: "ISIS akan segera kembali."

Sebelumnya, slogan-slogan dukungan terhadap ISIS juga ditemukan tertulis di dinding-dinding sekolah di wilayah Mahkan dan kota Al-Quriyah di timur Deir ez-Zor.