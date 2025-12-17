Araghchi: AS Membawa Dunia Menuju Ketidakpastian Hukum dan Hukum Rimba

Menurut laporan koresponden ABNA dari Rusia, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, dalam pertemuan dengan mahasiswa Universitas MGIMO Rusia menyatakan: "Selalu menarik bagi saya melihat betapa fasihnya para diplomat kedutaan Rusia di Iran dalam berbicara bahasa Persia."

Beliau melanjutkan: "Kementerian Luar Negeri Iran memiliki universitas hubungan internasional yang bekerja sama dengan universitas serupa di luar negeri. Saya senang sekarang ada kesempatan bagi Anda (terutama mahasiswa bahasa Persia) untuk dapat berkunjung ke Iran."

Menlu mengatakan: "Hubungan Iran dan Rusia adalah hubungan lama yang mencakup berbagai bidang. Posisi kami sama dalam menghadapi kebijakan hegemonik Amerika Serikat."

Araghchi menyebutkan: "Sayangnya, sistem internasional bergerak menuju ketidakteraturan. Selama hampir 80 tahun, negara-negara mencari tatanan berbasis hukum, namun yang kita saksikan saat ini, terutama di era pemerintahan baru AS, adalah dikesampingkannya hukum dan digantikan oleh kekuatan."

Beliau menambahkan: "AS dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, sebuah serangan yang melanggar hukum internasional. AS saat ini bahkan telah meninggalkan basa-basi dan secara terang-terangan mengumumkan serangan."

Mengenai negosiasi, beliau mengingatkan: "Kami sedang bernegosiasi dengan Amerika melalui Witkoff. Setelah perlawanan kami, dalam waktu 12 hari, posisi mereka berubah dari menuntut 'penyerahan tanpa syarat' menjadi menawarkan 'gencatan senjata tanpa syarat'. Dengan kebijakan hegemoni yang ada, negara-negara tidak punya pilihan selain menjadi kuat."