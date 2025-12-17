Bunuh Diri Seorang Tentara Zionis Lagi di Barak Militer

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Nashra, surat kabar Zionis Haaretz melaporkan bahwa seorang tentara Zionis melakukan bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri di dalam pangkalan militer di utara wilayah pendudukan. Insiden ini menambah jumlah tentara Israel yang melakukan bunuh diri sejak dimulainya genosida di Gaza menjadi 61 orang.

Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa tentara Israel tersebut luka parah setelah menembak dirinya sendiri di dalam pangkalan dan tewas setelah dibawa ke rumah sakit.

Sebelumnya, tentara Zionis dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa seorang tentara terluka parah akibat penembakan di sebuah pangkalan militer di utara wilayah pendudukan Israel dan telah dibawa ke rumah sakit. Pernyataan tersebut menekankan bahwa polisi militer telah memulai penyelidikan terkait insiden ini.

Sebuah laporan resmi Zionis yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Informasi Parlemen Israel pada 28 Oktober lalu mengungkapkan bahwa sebanyak 279 tentara Zionis telah melakukan percobaan bunuh diri sejak awal tahun 2024.