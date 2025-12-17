Salah Satu Pemimpin ISIS Paling Berbahaya Terjebak oleh Pasukan Irak

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Maaloumah, pasukan keamanan Irak berhasil menangkap pemimpin tersebut setelah melakukan operasi pengintaian selama 10 bulan terhadap pergerakannya. Berdasarkan laporan tersebut, pemimpin tersebut dipantau dan ditangkap setelah kembali dari salah satu negara tetangga Irak.

Ia dianggap sebagai salah satu elemen ISIS yang paling berbahaya, di mana namanya masuk dalam daftar pemimpin organisasi teroris tersebut. Ia memulai aktivitasnya di Baghdad sejak tahun 2004. Pemimpin ISIS ini dijuluki sebagai "Abu Alia" dan ahli dalam bidang pemboman (perakitan bom).

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Abu Alia terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi teroris di berbagai wilayah di Baghdad. Selama operasi pembersihan elemen ISIS di Irak, ia sempat berpindah ke provinsi Salahuddin dan Kirkuk sebelum akhirnya melarikan diri ke luar negeri.