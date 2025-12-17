Pasukan Hashd al-Shaabi Dikerahkan di Sepanjang Perbatasan dengan Suriah

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Maaloumah, seorang sumber keamanan di provinsi Al-Anbar menyatakan bahwa pasukan Hashd al-Shaabi telah dikerahkan secara luas di dekat perbatasan Suriah di bagian barat provinsi tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mencegah infiltrasi elemen ISIS ke dalam Irak di tengah kondisi cuaca yang buruk.

Sumber tersebut menambahkan bahwa pasukan Hashd al-Shaabi secara khusus ditempatkan di daerah gurun dekat perbatasan karena adanya informasi intelijen mengenai niat anggota ISIS untuk menyusup ke wilayah barat Al-Anbar.

Kemarin, media Irak juga melaporkan penangkapan salah satu pemimpin ISIS paling berbahaya di negara tersebut.